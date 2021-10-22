РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:04, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырауской области COVID-19 диагностирован у 20 беременных женщин

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области COVID-19 диагностирован у 20 беременных женщин и 107 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным на 21 октября 2021 года в регионе коронавирусной инфекцией болеют 20 беременных женщин. Из них 12 получают лечение в инфекционных стационарах, 8 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 выявлен у 107 детей, из которых четверо получают лечение в инфекционных стационарах, 103 находятся на амбулаторном лечении.

    Как ранее сообщалось, 236 тыс человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области.

    За последние сутки COVID-19 выявили у 48 жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!