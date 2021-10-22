АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области COVID-19 диагностирован у 20 беременных женщин и 107 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным на 21 октября 2021 года в регионе коронавирусной инфекцией болеют 20 беременных женщин. Из них 12 получают лечение в инфекционных стационарах, 8 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 выявлен у 107 детей, из которых четверо получают лечение в инфекционных стационарах, 103 находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщалось, 236 тыс человек вакцинировались от COVID-19 в Атырауской области.

За последние сутки COVID-19 выявили у 48 жителей Атырауской области.