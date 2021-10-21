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    20:53, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырауской области  COVID-19 болеют 104 ребёнка

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области COVID-19 болеют 104 ребёнка и 25 беременных женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс- служба областного управления здравоохранения региона, по данным на 20 октября 2021 года в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 25 беременных женщин. 11 из них получают лечение в инфекционных стационарах, 14 находятся на амбулаторном.

    Также COVID-19 выявлен у 104 детей. Из них трое получают лечение в инфекционных стационарах, 101 находится на амбулаторном лечении.

    Как ранее сообщалось, более 207 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинировались от COVID-19.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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