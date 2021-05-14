В Атырауской области число привитых первым компонентом вакцины превысило 42 тысячи человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки вакцинировано 992 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 992 местных жителя. Из них - 32 медработника, 40 педагогов, 20 полицейских, 12 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 31 сотрудник правоохранительных органов, 9 госслужащих, 3 человек с хроническими заболеваниями, 844 местных жителей.

В период с 1 февраля по 13 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 42705 человек. II компонентом вакцин привиты 14340 человек.

Всего в регионе работают 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.