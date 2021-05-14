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    14:36, 14 Май 2021 | GMT +6

    В Атырауской области число привитых первым компонентом вакцины превысило 42 тысячи человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки вакцинировано 992 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 992 местных жителя. Из них - 32 медработника, 40 педагогов, 20 полицейских, 12 студентов, 1 сотрудник закрытого учреждения, 31 сотрудник правоохранительных органов, 9 госслужащих, 3 человек с хроническими заболеваниями, 844 местных жителей.

    В период с 1 февраля по 13 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 42705 человек. II компонентом вакцин привиты 14340 человек.

    Всего в регионе работают 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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