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В Атырауской области число привитых от COVID-19 превысило 198 тысяч человек

3 Сентября 2021 23:30
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В Атырауской области число привитых от COVID-19 превысило 198 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1 600 жителей Атырауской области привились от COVID -19 за день, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции за сутки получили 1 600 местных жителей. Среди привившихся: 18 медиков, 53 педагога, 56 студентов, 3 сотрудника закрытых учреждений, 6 сотрудников правоохранительных органов, 17 госслужащих, 96 человек с хроническими заболеваниями, 1 351 местный житель.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 198 352 человека. II компонентом вакцин привито 145 314 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 выявили у 195 жителей Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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