В Атырауской области число пациентов в стационарах сократилось вдвое

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки Covid-19 выявили у 80 жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 80 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 48 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе выявлено 6 заболевших, в Исатайском - 1, в Кызылкогинском и Махамбетском районах - по 3 человека, в Курмангазинском районе - 4.

Заболевание у 48 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 32 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 664 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 5 121 человек. Число пациентов в инфекционных стационарах по сравнению с летними месяцами снизилось вдвое. Сегодня в модульной больнице находятся - 174 человека, во второй областной больнице – 135 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 67, в кардиоцентре - 34, в ж/д больнице - 21 пациент, в областной больнице - 12, в общежитиях - 71, в районных инфекционных стационарах - 191. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 234 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.