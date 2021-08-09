В Атырауской области число больных КВИ достигло 7,5 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области число больных коронавирусом достигло 7,5 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 416 заболевших коронавирусной инфекцией.

В частности, в городе Атырау подтверждено 258 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 60 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 34 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском районе - 15, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 2, в Махамбетском районе - 9 человек. Заболевание у 259 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 157 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 259 человек.

Лечение получают в домашних условиях 5 819 человек, в модульной больнице - 173, во второй областной больнице – 179 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 105, в кардиоцентре - 108, в ж/д больнице - 107 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 409, в областной больнице - 130 пациентов, в общежитиях - 142, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 323 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.