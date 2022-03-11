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    04:35, 11 Март 2022 | GMT +6

    В Атырауской области число больных COVID-19 сократилось до 131 человека

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время число больных COVID-19 сократилось до 131 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у трех человек. Все три случая подтверждены в городе Атырау. У одного пациента заболевание протекает с соответствующими симптомами, у двоих человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились ти человека.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 116 человек, в модульной больнице – 15 пациентов. Летом число болеющих коронавирусной инфекцией в регионе превышало 10 тысяч человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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