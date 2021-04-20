В Атырауской области число больных COVID-19 превысило 1600

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где за сутки выявлено 110 инфицированных COVID-19, общее число больных превысило 1600. Свыше 1 тысячи местных жителей с бессимптомной формой заболевания проходят лечения на дому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 76 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 19 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился: у 1 жителя Жылыойского района, у 7 жителей Индерского, у 4 жителей Курмангазинского, у 2 жителей Исатайского и у 1 жителя Макатского района.

Заболевание у 44 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 66 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 25 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1068 человек, в модульной больнице - 181, в инфекционном стационаре областной больницы - 101 пациент, в инфекционном стационаре фтизиопульманологии – 25, в районных инфекционных стационарах - 130. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 147. Всего 1652 человека.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Из-за увеличения числа больных в Атырау задействовали резервный стационар для больных COVID-19.

Как сообщалось, сегодня 8 000 доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атыраускую область.