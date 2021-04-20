РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:40, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области число больных COVID-19 превысило 1600

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где за сутки выявлено 110 инфицированных COVID-19, общее число больных превысило 1600. Свыше 1 тысячи местных жителей с бессимптомной формой заболевания проходят лечения на дому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 76 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 19 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился: у 1 жителя Жылыойского района, у 7 жителей Индерского, у 4 жителей Курмангазинского, у 2 жителей Исатайского и у 1 жителя Макатского района.

    Заболевание у 44 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 66 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 25 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1068 человек, в модульной больнице - 181, в инфекционном стационаре областной больницы - 101 пациент, в инфекционном стационаре фтизиопульманологии – 25, в районных инфекционных стационарах - 130. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 147. Всего 1652 человека.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Из-за увеличения числа больных в Атырау задействовали резервный стационар для больных COVID-19.

    Как сообщалось, сегодня 8 000 доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атыраускую область.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!