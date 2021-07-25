В Атырауской области бюллетени получили 29,5% избирателей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на выборах сельских акимов на 11 часов местного времени бюллетени получили 29,5% избирателей, включенных в списки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области выборы сельских акимов проходят по 18 округам. В бюллетени внесено 52 кандидата. Из них 24 выдвинуты политическими партиями, 28 – самовыдвиженцы. В списки избирателей, переданных по актам соответствующими акимами, внесено 44 305 человек. На 11 часов утра местного времени, или на 12 часов по времени Нур-Султана, бюллетени получили 29,5 процента избирателей. Самая высокая явка на это время в Кзылкогинском районе - 40.8 процента», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.



