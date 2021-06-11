В Атырауской области больше всего случаев КВИ в городе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области больше всего новых случаев КВИ выявляется в городе Атырау. За последние сутки из 69 инфицированных в областном центре выявлено 34, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс- служба областного управления здравоохранения, За последние сутки в городе Атырау подтверждено 34 случая заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 8 заболевших, в Индерском районе - 6 зараженных Covid-19, в Исатайском районе - 8, в Кызылкогинском, Курмангазинском и Макатском районах - по одному случаю заражения, в Махамбетском районе - 2 человека. Заболевание у 34 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 35 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 12 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 574 человека, в модульной больнице - 122, во второй областной больнице – 104 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 17, в районных инфекционных стационарах - 78. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 55.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, 1085 жителей Атырауской области привились от КВИ за сутки.