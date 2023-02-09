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В Атырауской области 9 февраля младшеклассники будут обучаться в онлайн-режиме

9 Февраля 2023, 07:21
В Атырауской области 9 февраля младшеклассники будут обучаться в онлайн-режиме

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, где из-за снегопада занятия в средних школах и колледжах 8 февраля проходили в онлайн-формате, 9 февраля только учащиеся 5-11 классов будут учиться офлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области, 9 февраля, учащиеся 5-11 классов, а также студенты во всех городах и районах переходят на обычный формат обучения. Школьники с 0 по 4 класс продолжат обучение в дистанционном формате.

Сильный снегопад, второй за неделю, начался во вторник ночью и не прекращался до второй половины дня. Снегопад сопровождался низовой метелью, которая не прекращается, видимость на дорогах ухудшилась. Температура минус 3-4 градуса. Аким Атырауской области Серик Шапкенов попросил крупные компании помочь в борьбе со снегом.

В Атырауской области 8 февраля занятия в школах и колледжах перевели в онлайн-формат.

Движение автобусов по пяти пригородным маршрутам приостановили в Атырау.

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