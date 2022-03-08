В Атырауской области 8 сельских округов одного из районов остаются без света

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в Курмангазинском районе продолжается восстановление подачи света после ураганного ветра 5 марта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В селах Курмангазинского района продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии. 5 марта из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с произошло аварийное отключение электроснабжения. Авария затронула практически весь район. Без света остались более 58 тысяч абонентов. В настоящее время в большей части населенных пунктов электроснабжение восстановлено. Работы по подключению абонентов продолжаются в 8 сельских округах Курмангазинского района - Тениз, Бирлик, Сафон, Кудряшов, Коптогай, Енбекши, Макаш, Акколь. В них занято 10 бригад - это около шестидесяти работников и 23 единицы техники АО «Атырау-Жарық». Акимы местных сельских округов регулярно оповещают население о положении дел, держат ситуацию под контролем»,- сообщили в региональной службе коммуникаций.