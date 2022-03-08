РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:04, 07 Март 2022 | GMT +6

    В Атырауской области 8 сельских округов одного из районов остаются без света

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в Курмангазинском районе продолжается восстановление подачи света после ураганного ветра 5 марта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В селах Курмангазинского района продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии. 5 марта из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с произошло аварийное отключение электроснабжения. Авария затронула практически весь район. Без света остались более 58 тысяч абонентов. В настоящее время в большей части населенных пунктов электроснабжение восстановлено. Работы по подключению абонентов продолжаются в 8 сельских округах Курмангазинского района - Тениз, Бирлик, Сафон, Кудряшов, Коптогай, Енбекши, Макаш, Акколь. В них занято 10 бригад - это около шестидесяти работников и 23 единицы техники АО «Атырау-Жарық». Акимы местных сельских округов регулярно оповещают население о положении дел, держат ситуацию под контролем»,- сообщили в региональной службе коммуникаций.

    Как ранее сообщалось, район остался без электроэнергии из-за непогоды в Атырауской области.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!