Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

В Атырауской области 8 февраля занятия в школах и колледжах перевели в онлайн-формат

8 Февраля 2023, 07:15
В Атырауской области 8 февраля занятия в школах и колледжах перевели в онлайн-формат

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау занятия в средних школах и колледжах областного центра и всех районов 8 февраля перевели в онлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления образования области, в связи с неблагоприятными погодными условиями – снегопадом и метелью, 8 февраля занятия для учащихся 0-11 классов средних школ в городе Атырау, а также всех семи районах области будут проходить в онлайн-формате.

Сильный снегопад, второй за неделю, начался во вторник ночью не прекращался до второй половины дня. Снегопад сопровождался низовой метелью, которая не прекращается, видимость на дорогах ухудшилась. Температура минус 3-4 градуса.

Как ранее сообщалось, последствия снегопада в Атырау устраняют 15 бригад электриков.

Трассы от Атырау на Актобе и Актау частично были закрыты.


Новости по теме
Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте
Автомашину с детьми спасли на трассе Жезказган-Петропавловск
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Теги:
Читайте также
Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте
Автомашину с детьми спасли на трассе Жезказган-Петропавловск
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Госсоветник Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем
Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня
800 тысяч ученических мест появится в Казахстане до 2026 года
В Атырау начали отлов бродячих собак
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей