В Атырауской области 76 тысяч женщин и детей могут вакцинироваться Pfizer

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе началась активная подготовка к вакцинации детей и беременных женщин против COVID-19 вакциной Pfizer, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, по официальным данным в Атырауской области количество детей в возрасте от 12 до 18 лет составляет 63 138 человек. Число женщин в период лактации и беременных в регионе в настоящее время 35 362. Из этого числа 70% подлежат вакцинации от COVID-19. В общей сложности это 76 635 беременных, детей и женщин в период лактации. Для этих целей поэтапно в регион будет доставлено 153 270 доз первого и второго компонента вакцины Pfizer.

«Кроме того, две морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer уже прибыли в регион. До 12 ноября планируется доставка 17 550 доз израильской вакцины», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.



