В Атырауской области 69 новых случаев коронавируса

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ - В Атырауской области выявлено 69 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают в пресс-службе управления здравоохранения, 54 человека являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Инфицированные выявлены при прохождении скрининга перед демобилизацией и обследованны как контактные.

Среди заболевших 11 жителей города Атырау. Они также выявлены при прохождении скрининга как контактные. Трое - жители Жылыойского района 1965, 2018, 2020 г.р. и одна жительница Макатского района 1991 г.р. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1105 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 314.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,1%. Всего в стране выявлено 11 308 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5404 человек. Летальных случаев - 41.







