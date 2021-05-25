В Атырауской области 524 человека лечатся от COVID-19 в стационарах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 524 человека получают лечение в инфекционных стационарах от коронавируса и пневмонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 84 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 68 случаев заражения, в результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 6 зараженных коронавирусом, Исатайском районе – 1 случай, в Курмангазинском районе – 3 заболевших, в Макатском районе – 1.

Заболевание у 44 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 40 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 98 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 524 человека, в модульной больнице – 176, во второй областной больнице – 130 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 48, в районных инфекционных стационарах – 122. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 48.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне. Почти 50 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса.