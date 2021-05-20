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В Атырауской области 504 человека лечатся от COVID-19 в стационарах

20 Мая 2021 03:37
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В Атырауской области 504 человека лечатся от COVID-19 в стационарах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 504 человека получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 66 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 56 случаев заражения COVID-19, в результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 5 зараженных КВИ, в Курмангазинском районе – 2 заболевших, в Махамбетском – 1.

Заболевание у 29 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 37 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 98 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 585 человек, в модульной больнице – 133, во второй областной больнице – 125 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 48, в районных инфекционных стационарах – 135. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 63.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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