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    00:21, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырауской области 38 больных COVID-19 находятся в реанимации

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, где за 25 апреля коронавирус выявлен у 97 человек, 38 больных COVID-19 находятся в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, лечение от COVID-19 и вирусной пневмонии в инфекционных стационарах проходят 670 человек. Загруженность составляет 32,4% (на 2 068 коек). В модульной больнице - 173 пациента, в инфекционном стационаре областной больницы - 89 человек, во фтизиопульмонологическом центре – 102, в районных инфекционных стационарах - 153 пациента, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 153. В реанимации лежат 38 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 46,9% (на 81 койку).

    Как ранее сообщалось, первый компонент «Спутник V» получили 16 049 жителей Атырауской области. Четыре тысячи доз российской вакцины «Спутник V» отправят на Тенгизское месторождение.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Другие государственные органы Акимат Общество
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