Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Мая 2023, 22:44
В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков Фото: azh.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков. Об этом сообщила руководитель отдела ономастики областного управления культуры, развития языков и архивного дела Жемис Дияшева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В комиссию поступило около 170 предложений. Среди них были предложения назвать улицы в честь деятелей Алаша, батыров, ветеранов Великой Отечественной войны. Ономастическая комиссия при акимате Атырауской области рассмотрела предложения жителей о присвоении названий улицам в Жылыойском, Исатайском районах и пригородных Еркинкалинском, Кайыршахтинском сельских округах. При рассмотрении предложений о присвоении улицам имен ветеранов Великой Отечественной войны учитывалось не только их участие в войне, но и проявленный героизм, награждение орденами», - рассказала Жемис Дияшева.

Накануне праздника комиссия изучила и утвердила имена 29 фронтовиков, именем которых будут названы улицы в населенных пунктах области.


Атырауская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Защитные шлемы и светоотражающие знаки обяжут носить электросамокатчиков
Защитные шлемы и светоотражающие знаки обяжут носить электросамокатчиков
Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане
Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане