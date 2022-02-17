В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимациях, шесть из них на искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 99 человек. Загруженность составляет 4,1 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 20 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,7 %.

Как ранее сообщалось, число больных COVID-19 снижается в Атырауской области.



