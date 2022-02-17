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В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях
17 Февраля 2022 23:45
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимациях, шесть из них на искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 99 человек. Загруженность составляет 4,1 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 20 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,7 %.
Как ранее сообщалось, число больных COVID-19 снижается в Атырауской области.
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