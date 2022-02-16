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В Атырауской области 16 пациентов с COVID-19 в реанимации, шестеро на ИВЛ

16 Февраля 2022 01:17
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В Атырауской области 16 пациентов с COVID-19 в реанимации, шестеро на ИВЛ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 16 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимациях, шесть из них на искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 118 человек. Загруженность составляет 5% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 16 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 15,1%.

Как ранее сообщалось, 1283 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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