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В Атырауской области 16 пациентов с COVID-19 в реанимации, шестеро на ИВЛ
16 Февраля 2022 01:17
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 16 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимациях, шесть из них на искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
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В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 16 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 15,1%.
Как ранее сообщалось, 1283 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.
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