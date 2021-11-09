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В Атырауской области 159 человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах

9 Ноября 2021 20:44
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В Атырауской области 159 человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 159 человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, за последние сутки в регионе выявили девять заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено три новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено пять заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе подтвержден один случай заболевания COVID-19. Заболевание у пяти пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У четырех человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 56 человек.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 181 человек, в модульной больнице – 93, во второй областной больнице – четыре пациента, в районных инфекционных стационарах – 23. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 39 человек.

Как ранее сообщалось, 66% населения вакцинировано от COVID-19 в Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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