В Атырауской области 150 жителей станции «Разъезд 496» справили новоселье

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в преддверии Дня независимости 150 жителей станции «Разъезд 496» справили новоселье. 16 семей за счет средств местного бюджета переехали в новое комфортабельное жилье в городском микрорайоне Жулдыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В свое время это село было обычным железнодорожным разъездом. Жили здесь рабочие железной дороги и станционные смотрители. «Разъезд 496» находится в подчинении акимата города Атырау, входит в состав бывшего Геологского сельского округа, который ныне входит в состав областного центра. На протяжении десяти лет жители просили местные власти о переселении их в благоустроенные дома, так как в маленьком селе нет газа, отсутствуют дороги. Живут здесь в основном пожилые люди с младшими детьми. Дома отапливают печью, ежемесячно запасаются газовыми баллонами. «Один баллон стоит три тысячи тенге, его хватает примерно на месяц, потом заказываем новый. Но и его приходится долго ждать, так как к нам ехать очень далеко, нет дороги, ведущей в город», – рассказывает местная жительница Айдана Дюсекенова. Два года назад жители разъезда села приехали на отчет акима Атырауской области с просьбой о переселении их в благоустроенное жилье. Аким пообещал решить вопрос с переселением. «По поручению акима Атырауской области в преддверии Дня независимости было решено переселить жителей «Разъезда 496» в новые дома, расположенные в микрорайоне Жулдыз. В итоге шестнадцать семей, проживавшие на станции, получили ключи от новых квартир и справили новоселье», – рассказал заместитель акима Атырау Ринат Джанглишов.



















