В Атырауской области 1440 женщин и подростков привились вакциной Pfizer

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ-В Атырауской области 1440 беременных и кормящих женщин, а также подростков привились вакциной Pfizer против коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящие время в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции всего привито 1440 человек. Из них 78 беременных женщин; 754 кормящие матери; 608 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

«Прививки вакциной от коронавирусной инфекции женщины получают при добровольном согласии. Учащиеся подростки вакцинацию проходят при согласии их официальных представителей»,- особо подчеркнули в управлении здравоохранения Атырауской области.