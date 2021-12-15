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В Атырауской области 1440 женщин и подростков привились вакциной Pfizer
15 Декабря 2021 05:20
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ-В Атырауской области 1440 беременных и кормящих женщин, а также подростков привились вакциной Pfizer против коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящие время в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции всего привито 1440 человек. Из них 78 беременных женщин; 754 кормящие матери; 608 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
«Прививки вакциной от коронавирусной инфекции женщины получают при добровольном согласии. Учащиеся подростки вакцинацию проходят при согласии их официальных представителей»,- особо подчеркнули в управлении здравоохранения Атырауской области.
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