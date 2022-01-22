В Атырауской области 129 мобильных бригад наблюдают за пациентами с COVID-19, кто лечится дома
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 129 мобильных бригад наблюдают за лечащимися от COVID-19 в домашних условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.
«На сегодняшний день под амбулаторным наблюдением находятся 3 948 человек с диагнозом COVID-19. За последнюю неделю число амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось в три раза. За ними наблюдают 129 мобильных бригад», - сообщил Кайсар Абдалиев.
Рассказав, что в городе Атырау работают 54 бригады, в районах – 75 мобильных бригад. При этом число резервных мобильных бригад составляет 50.
В связи с ростом числа заболевших усилен мониторинг амбулаторных больных со стороны поликлиник.
- Поручение Президента: биржевые торги временно отложили до стабилизации ситуации в РК
- 145 случаев КВИ зарегистрировано среди акмолинских школьников с начала третьей четверти
- Как будут учиться студенты и школьники Алматы: изменено постановление
- Изучаются следователями более 1 500 материалов, поступивших от казахстанцев – Генпрокуратура
- Не остаются в стороне: волонтеры столицы проходят ревакцинацию от COVID-19
- Врач-инфекционист рассказала о высокой заразности «омикрона»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана