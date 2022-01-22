В Атырауской области 129 мобильных бригад наблюдают за пациентами с COVID-19, кто лечится дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 129 мобильных бригад наблюдают за лечащимися от COVID-19 в домашних условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.

«На сегодняшний день под амбулаторным наблюдением находятся 3 948 человек с диагнозом COVID-19. За последнюю неделю число амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось в три раза. За ними наблюдают 129 мобильных бригад», - сообщил Кайсар Абдалиев.

Рассказав, что в городе Атырау работают 54 бригады, в районах – 75 мобильных бригад. При этом число резервных мобильных бригад составляет 50.

В связи с ростом числа заболевших усилен мониторинг амбулаторных больных со стороны поликлиник.