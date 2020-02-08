В Атырауском спецЦОНе зарегистрировали первую машину, ввезенную из Армении

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в спецЦОНе зарегистрировали первую машину, ввезенную из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для регистрации машин из ЕАЭС владельцы выбирают выходные. Сегодня в специализированном ЦОНе Атырауской области была зарегистрирована первая машина, ввезенная в Казахстан из Республики Армения.Для удобства автовладельцев автоЦОН будет работать по регистрации машин из стран ЕЭС и в выходные дни», - сообщает пресс-служба ДП региона.

Владелец автомашины «Тойота-камри» - 29-летний житель города Атырау.

«Машину пригнал я из Армении год назад, решил оформить. Сегодня суббота, очень удобно, что автоЦОН работает в выходные. Здесь оплатил госпошлину, мне официально оформили машину. Вся процедура оформления прошла быстро. Теперь моя машина находится в стране на законной основе», – рассказал Аслан Имангалиев.



