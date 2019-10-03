+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 9 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау журналисты отстояли право освещать суд над чиновниками

3 Октября 2019 21:40
Поделиться:
В Атырау журналисты отстояли право освещать суд над чиновниками

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау журналисты отстояли право освещать суд над чиновниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Организаторы незаконного игорного бизнеса осуждены в Нур-Султане
В суде огласили обвинения в адрес экс-замакима Атырауской области Громкий судебный процесс над экс-госслужащими начался в Атырау Неэтичное поведение судей недопустимо – начальник антикоррупционной службы СКО

В городском суде №2, где начался процесс над группой чиновников во главе с экс-заместителем акима области Нурсауле Сайлауовой, журналистам запретили вести видео- и фотосъемку. Сделано это было по просьбе адвокатов. А затем ведущий дело судья Жумагали Ташимов попросил журналистов вообще удалиться из зала суда. Представители СМИ дружно отправились к председателю городского суда №2 Мирамбеку Нагашибаеву, который поправил решение судьи, разрешив им вернуться в зал.

Напомним, Атырауский городской суд №2 приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются бывший заместитель акима области Нурсауле Сайлауова, экс-руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев и его заместитель Роза Кабдулова, главный бухгалтер школы-интерната для одаренных детей при Малой академии искусств Назымгуль Мажитова. Кроме них, на скамье подсудимых еще четверо работников сферы образования.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, СМИ, Судебный процесс,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив