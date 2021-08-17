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В Атырау запустили поезд по маршруту «Атырау-Курмангазы»

17 Августа 2021 19:45
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В Атырау запустили поезд по маршруту «Атырау-Курмангазы»

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с 17 августа начал курсировать пассажирский состав до районного центра Курмангазы, расположенного на границе с Астраханской областью России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В торжественном запуске первого рейса приняли участие аким области и акимы Курмангазинского и Исатайского районов, по территории которых будет проходить состав.

«Раньше по этому маршруту курсировал состав Атырау-Астрахань. В прошлом году, когда в связи с пандемией граница закрылась, его отменили. В результате, люди не смогли не только попасть в Россию, но и Исатайский и Курмангазинский районы. Больше года им пришлось добираться до своих сел, аулов и разъездах на такси. Что и дорого, и неудобно. Сегодня мы вновь запускаем этот состав, который пока будет курсировать по территории Атырауской области. Я уже слышал отзывы людей, которые очень рады этому событию. Я желаю, чтобы удача сопутствовала во всех ваших путешествиях и очень важно, чтобы с вами были хорошие попутчики. Уезжайте и возвращайтесь с радостью», - сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.


Перед посадкой в поезд пассажир Раушан Иманбаева поделилась своими впечатлениями.
«Вы не представляете, сколько мы ждали этого события! Как приятно было узнать, что я смогу прямым рейсом и с таким комфортом отправиться домой. Сегодня для нас настоящий праздник. Меня провожают в путь с музыкой и сигнальным гудком, это ли не счастье?», - сказала Раушан Иманбаева.
Пассажирский поезд, в составе которого 3 вагона, отправляется из Атырау ежедневно в 11:00 часов по местному времени. Отправление со станции Д. Нурпеисовой в 18:42 по местному времени.


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#Атырауская область   #Транспорт  
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Автор:

Виктор Сутягин

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