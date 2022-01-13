В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за вспышки коронавирусной инфекции запретили проводить партнерские роды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в связи с резким всплеском в регионе заболевания коронавирусной инфекцией, в перинатальный центре запрещено рожать с партнером. В областном роддоме партнерские роды отложили до стабилизации ситуации, связанной с распространением опасной инфекции и попросили отнестись к этому с пониманием», - проинформировали в региональной службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что число болеющих коронавирусом резко растет в Атырауской области. За сутки выявлено 243 случая.







