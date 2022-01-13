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В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19
13 Января 2022 21:15
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за вспышки коронавирусной инфекции запретили проводить партнерские роды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
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«Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в связи с резким всплеском в регионе заболевания коронавирусной инфекцией, в перинатальный центре запрещено рожать с партнером. В областном роддоме партнерские роды отложили до стабилизации ситуации, связанной с распространением опасной инфекции и попросили отнестись к этому с пониманием», - проинформировали в региональной службе коммуникаций.
Ранее сообщалось, что число болеющих коронавирусом резко растет в Атырауской области. За сутки выявлено 243 случая.
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