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В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19

13 Января 2022 21:15
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В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за вспышки коронавирусной инфекции запретили проводить партнерские роды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в связи с резким всплеском в регионе заболевания коронавирусной инфекцией, в перинатальный центре запрещено рожать с партнером. В областном роддоме партнерские роды отложили до стабилизации ситуации, связанной с распространением опасной инфекции и попросили отнестись к этому с пониманием», - проинформировали в региональной службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что число болеющих коронавирусом резко растет в Атырауской области. За сутки выявлено 243 случая.




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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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