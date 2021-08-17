В Атырау заполнено 81,6 % реанимационных коек

В АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в инфекционных стационарах заполнено 81,6 % реанимационных мест, 93 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 818 человек. Загруженность составляет 60,3 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 93 пациента, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 81,6 % (на 114 мест).

За сутки в области от коронавируса скончались 5 человек. Как ранее сообщалось, 9881 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области.