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В Атырау заполнено 81,6 % реанимационных коек

17 Августа 2021 21:22
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В Атырау заполнено 81,6 % реанимационных коек

В АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в инфекционных стационарах заполнено 81,6 % реанимационных мест, 93 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 818 человек. Загруженность составляет 60,3 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 93 пациента, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 81,6 % (на 114 мест).

За сутки в области от коронавируса скончались 5 человек. Как ранее сообщалось, 9881 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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