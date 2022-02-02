В Атырау задержаны подозреваемые в ограблении склада
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали подозреваемых в краже со склада техники на сумму около 5 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
19 января в городской отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что с территории одного из производственных складов похищены ценные технические устройства.
По заявлению сотрудниками отделения криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных работ были задержаны подозреваемые 1985,1986 и 1988 г. р., причастные к краже. В ходе проверки установлена их причастность к 7 аналогичным преступлениям.
«Подозреваемые по предварительному сговору совершили хищения в крупном размере, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 4 млн 540 тыс. тенге. По этому факту зарегистрировано и ведется расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 188 УК РК (Кража)»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.
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