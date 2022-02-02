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В Атырау задержаны подозреваемые в ограблении склада

2 Февраля 2022 23:15
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В Атырау задержаны подозреваемые в ограблении склада

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали подозреваемых в краже со склада техники на сумму около 5 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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19 января в городской отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что с территории одного из производственных складов похищены ценные технические устройства.

По заявлению сотрудниками отделения криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных работ были задержаны подозреваемые 1985,1986 и 1988 г. р., причастные к краже. В ходе проверки установлена их причастность к 7 аналогичным преступлениям.

«Подозреваемые по предварительному сговору совершили хищения в крупном размере, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 4 млн 540 тыс. тенге. По этому факту зарегистрировано и ведется расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 188 УК РК (Кража)»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.


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#Атырауская область   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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