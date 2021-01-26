В Атырау задержана женщина за рекламу наркосайтов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержана женщина, рекламировавшая адреса наркосайтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в социальных сетях появились сообщения, что на стенах домов и заборах кто-то оставляет граффити-надписи, пропагандирующие наркотики и адреса наркосайтов. Сотрудники полиции, воспользовавшись видео с камер наблюдения, установили и задержали автора надписей - 33-летнюю женщину, которая ранее уже подозревалась в рекламе наркотических сайтов.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 299-1 УК Республики Казахстан. Иная информация по данному делу не разглашается», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.