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    08:36, 26 Январь 2021 | GMT +6

    В Атырау задержана женщина за рекламу наркосайтов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержана женщина, рекламировавшая адреса наркосайтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в социальных сетях появились сообщения, что на стенах домов и заборах кто-то оставляет граффити-надписи, пропагандирующие наркотики и адреса наркосайтов. Сотрудники полиции, воспользовавшись видео с камер наблюдения, установили и задержали автора надписей - 33-летнюю женщину, которая ранее уже подозревалась в рекламе наркотических сайтов.

    «В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 299-1 УК Республики Казахстан. Иная информация по данному делу не разглашается», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Правоохранительные органы
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