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В Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области
10 Декабря 2021 22:43
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области Бактыгуль Хаменова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В результате проведения комплекса специальных оперативнорозыскных мероприятий, а также негласных следственных действий по зарегистрированному досудебному расследованию, изобличены заместитель акима Атырауской области Хаменова Б. К и руководитель ГУ «Управление культуры, архивов и документации Атырауской области» Рыскалиев А. Которые через руководителя КГКП «Областной центр по организации научно-методической работы народного творчества и культурно-досуговый деятельности области Аманиязова Ж. получили взятку от гр. А. в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора государственных закупок по изготовлению и установке памятника «Абай Кунанбаев» в Атырау. В отношении Рыскалиева А. процессуальное задержание в порядке ст. 128 УПК РК не применялось в связи с полным признанием вины и явки с повинной.
Хаменова Б. К. задержана в порядке ст. 128 УПК РК и водворена в ИВС ДП по Атырауской области», - говорится в официальном сообщении антикоррупционного ведомства.
Хаменова Б. К. задержана в порядке ст. 128 УПК РК и водворена в ИВС ДП по Атырауской области», - говорится в официальном сообщении антикоррупционного ведомства.
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