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В Атырау задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку

19 Марта 2021 02:02
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В Атырау задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Атырауские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, напавшим оказался 31-летний уроженец Махамбетского района. Мужчина проник в дом потерпевшей. Угрожая 76-летней пенсионерке острым предметом, забрал у нее 14 000 тенге и золотые изделия. Причиненный ущерб составил 114 000 тенге.

«У подозреваемого, полностью признавшего свою вину, в качестве вещественного доказательства изъяты золотые изделия. По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК «Разбой». Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - говорится в сообщении ДП.


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#Атырауская область   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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