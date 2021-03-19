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вчера 21:19
В Атырау задержан подозреваемый в разбойном нападении на пенсионерку
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Атырауские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, напавшим оказался 31-летний уроженец Махамбетского района. Мужчина проник в дом потерпевшей. Угрожая 76-летней пенсионерке острым предметом, забрал у нее 14 000 тенге и золотые изделия. Причиненный ущерб составил 114 000 тенге.
«У подозреваемого, полностью признавшего свою вину, в качестве вещественного доказательства изъяты золотые изделия. По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК «Разбой». Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - говорится в сообщении ДП.
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