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    04:32, 30 Март 2021 | GMT +6

    В Атырау задержан находившийся в розыске житель Туркестана

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержан находившийся в розыске житель Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, участковыми инспекторами полиции в ходе объезда территории по улице Шаган был остановлен житель города Туркестан, находящийся в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В отношении 38-летнего гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

    «Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 38-летний мужчина с 2017 года уклонялся от уплаты алиментов и по данному факту находится в розыске. Сотрудниками полиции задержанный был доставлен в отдел миграционной службы управления полиции города Атырау», - говорится в сообщении ДП региона.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Правоохранительные органы
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