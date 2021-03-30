АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержан находившийся в розыске житель Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, участковыми инспекторами полиции в ходе объезда территории по улице Шаган был остановлен житель города Туркестан, находящийся в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В отношении 38-летнего гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

«Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 38-летний мужчина с 2017 года уклонялся от уплаты алиментов и по данному факту находится в розыске. Сотрудниками полиции задержанный был доставлен в отдел миграционной службы управления полиции города Атырау», - говорится в сообщении ДП региона.



