В Атырау задержан мужчина, сделавший ложный звонок в полицию об убийстве

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержан мужчина, сделавший ложный звонок на пульт «102» об убийстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт оператора «102» управления полиции города Атырау позвонил неизвестный мужчина, он оставил сообщение о том, что в одном из домов, расположенных в микрорайоне Авангард, совершил убийство. При проверке сообщения выяснилось, что информация об убийстве ложная. Заключением наркологической экспертизы установлено, что указанный звонивший находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. 33-летний мужчина свою вину признал. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов спецслужб, заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб) и наложен штраф в размере 91 890 тенге»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В 2021 году к административной ответственности привлечено около 60 человек за ложный вызов полиции, а в 2022 году к административной ответственности привлечено уже 3 человека.