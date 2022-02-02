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В Атырау задержан мужчина, сделавший ложный звонок в полицию об убийстве

2 Февраля 2022 21:35
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В Атырау задержан мужчина, сделавший ложный звонок в полицию об убийстве

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержан мужчина, сделавший ложный звонок на пульт «102» об убийстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На пульт оператора «102» управления полиции города Атырау позвонил неизвестный мужчина, он оставил сообщение о том, что в одном из домов, расположенных в микрорайоне Авангард, совершил убийство. При проверке сообщения выяснилось, что информация об убийстве ложная. Заключением наркологической экспертизы установлено, что указанный звонивший находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. 33-летний мужчина свою вину признал. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов спецслужб, заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб) и наложен штраф в размере 91 890 тенге»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В 2021 году к административной ответственности привлечено около 60 человек за ложный вызов полиции, а в 2022 году к административной ответственности привлечено уже 3 человека.


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#Атырауская область   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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