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В Атырау задержали грабивших алматинские магазины

13 Января 2022 17:22
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В Атырау задержали грабивших алматинские магазины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержали троих мародеров, нападавших на магазины в Алматы. У приехавших на поезде пассажиров обнаружили дорогой парфюм и декоративную косметику, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Внимание полицейских привлекло большое количество товара у троих пассажиров поезда, прибывшего из Алматы. В ходе разбирательств выяснилось, что все это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики Mon Amie. Задержанные оказались жителями Актау. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж», - сообщил начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау Мейрбек Утегали.

Задержанным грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

В Атырау задержаны еще несколько человек, которые «применили насилие к военным и сотрудникам полиции и завладели их средствами защиты». В отношении них ведется следствие по статье 272 УК РК («Массовые беспорядки»).

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#Алматы   #Атырауская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Виктор Сутягин

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