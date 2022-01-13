В Атырау задержали грабивших алматинские магазины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержали троих мародеров, нападавших на магазины в Алматы. У приехавших на поезде пассажиров обнаружили дорогой парфюм и декоративную косметику, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Внимание полицейских привлекло большое количество товара у троих пассажиров поезда, прибывшего из Алматы. В ходе разбирательств выяснилось, что все это было украдено из бутика известной сети магазинов косметики Mon Amie. Задержанные оказались жителями Актау. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж», - сообщил начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау Мейрбек Утегали.

Задержанным грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

В Атырау задержаны еще несколько человек, которые «применили насилие к военным и сотрудникам полиции и завладели их средствами защиты». В отношении них ведется следствие по статье 272 УК РК («Массовые беспорядки»).