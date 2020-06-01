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В Атырау за жестокое обращение с животными задержаны двое мужчин

1 Июня 2020 16:50
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В Атырау за жестокое обращение с животными задержаны двое мужчин

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за жестокое обращение с животными задержаны двое мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях было распространено видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с животными. Видео вызвало волну негодования горожан. Сотрудниками полиции Атырау установлено, что первый случай произошел 30 мая в микрорайоне «Береке» города Атырау, где мужчина выстрелил в собаку. Второй случай произошел 31 мая в пригородном поселке Еркинкала, где мужчина жестоко обращался с собакой, применяя физическое насилие. Сотрудниками полиции подозреваемые установлены и задержаны», - сообщает пресс-служба Департамента полиции области.

По обоим фактам ведется досудебное расследование по статье 316 Уголовного Кодекса РК (Жестокое обращение с животными).




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Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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