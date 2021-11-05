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В Атырау за сутки выявили семь машин с почти двумя млн тенге неоплаченных штрафов

5 Ноября 2021 01:19
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В Атырау за сутки выявили семь машин с почти двумя млн тенге неоплаченных штрафов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау за сутки выявлено семь машин с иностранными но красиво, за хозяевами которых числится долг в 1 млн 850 тыс тенге неоплаченных штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Иностранные автомобили», которое проходит в регионе, сотрудниками Центра оперативного управления за сутки с помощью системы «Сергек» выявлено семь автомобилей с иностранными номерами со штрафами на сумму один млн 850 тыс тенге. Из них один автомобиль из Армении, один – из Кыргызстана, пять – из России. Водители двух автомобилей оплатили штрафы на сумму 377 тыс тенге. Остальные пять автомобилей были припаркованы на спецстоянку в соответствии со статьей 785 КоАП РК.

Как ранее сообщалось, 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау.



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#Атырауская область   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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