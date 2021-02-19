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    14:47, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    В Атырау за сутки произошло 30 ДТП

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где прошел сильный снегопад, за сутки произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в связи с обильным снегопадом и неблагоприятными погодными условиями в Атырау за сутки зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. В девяти случаях пострадавшим в авариях понадобилась медицинская помощь. Три человека с травмами различной степени госпитализированы.

    «Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку. Но анализ показывает, что чаще всего ДТП происходят из-за низкой дисциплины участников дорожного движения. Водители не снижают скорость на поворотах и перекрестках, осуществляют опасные маневры. Пешеходы пытаются перейти занесенные снегом, ставшие скользкими улицы в неположенных местах, провоцируя ДТП», - сообщили в пресс-службе ДП региона, призвав всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.

    Напомним, в Атырау 49 единиц техники были направлены на очистку города, заваленного снегом, который шел 17 февраля целый день.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Погода ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Общество Правоохранительные органы
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