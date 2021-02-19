В Атырау за сутки произошло 30 ДТП

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где прошел сильный снегопад, за сутки произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в связи с обильным снегопадом и неблагоприятными погодными условиями в Атырау за сутки зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. В девяти случаях пострадавшим в авариях понадобилась медицинская помощь. Три человека с травмами различной степени госпитализированы.

«Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку. Но анализ показывает, что чаще всего ДТП происходят из-за низкой дисциплины участников дорожного движения. Водители не снижают скорость на поворотах и перекрестках, осуществляют опасные маневры. Пешеходы пытаются перейти занесенные снегом, ставшие скользкими улицы в неположенных местах, провоцируя ДТП», - сообщили в пресс-службе ДП региона, призвав всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.

Напомним, в Атырау 49 единиц техники были направлены на очистку города, заваленного снегом, который шел 17 февраля целый день.