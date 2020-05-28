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В Атырау за один месяц в розыск объявляли 17 детей и подростков

28 Мая 2020 16:22
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В Атырау за один месяц в розыск объявляли 17 детей и подростков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау только с 1 по 25 мая в полицию от граждан поступило 17 заявлении о пропаже детей, которые вышли из дома и не вернулись, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика показывает, что в семи случаях в заявлениях сообщалось о пропаже детей в возрасте от 3 до 8 лет, в возрасте от 8 до 14 лет – пять фактов, в возрасте от 15 до 17 лет – пять фактов. Сразу же, как только поступает сообщение о пропаже ребенка, сотрудники полиции приступают к розыску. Пропавших детей удается отыскать в ближайшие 2-3 часа . Зачастую маленькие дети теряются во время прогулок, когда путают улицу или двор в микрорайоне. Иногда родители не сразу сообщают в полицию о пропаже ребенка, ищут самостоятельно, и только после безуспешных поисков звонят на номер «102». Бывали случаи, когда оставшиеся без присмотра дети попадали под колеса машин»,- сообщили в пресс- службе ДП региона.

В ДП напомнили, что только в одном случае был установлен факт гибели ребенка, когда 20 мая в мкр. «Жулдыз» тело ребенка нашли во дворе дома в выгребной яме.

«Только с 1 по 25 мая в городе было зафиксировано три случая дорожно-транспортных происшествия с детьми - около торгового центра на улице Тайманова на пешеходном переходе под колеса автомобиля попал ребенок 2016 года рождения; на улице Амандосова перед колледжем был сбит подросток 2004 года рождения; в микрорайоне «Геолог» был сбит ребенок 2015 года рождения. К счастью, обошлось без жертв», - информирует пресс-служба ДП. Для предотвращения несчастных случаев с детьми, сохранения их жизни и здоровья, сотрудники полиции по мере возможности проводят с родителями профилактические беседы, раздают памятки о поведении детей и подростков на улице. Одна из основных причин пропажи детей – это оставление их без присмотра взрослыми во время прогулок.


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Ключевые слова: Атырауская область, Общество,
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Автор:

Виктор Сутягин

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