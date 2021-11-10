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В Атырау  за  день выявлено 600 нарушений ПДД

10 Ноября 2021 19:43
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В Атырау  за  день выявлено 600 нарушений ПДД

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау за день полицейскими выявлено 600 нарушений ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Только за один день проведения мероприятия было выявлено около 600 нарушений правил дорожного движения.

Из них за превышение скорости – 75, использование телефонов при управлении машиной – 43, нарушение правил использования ремней безопасности – 128. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано – 10 человек, за не предоставление преимущества пешеходам – 17, управление транспортным средством не имеющими права управления – 26, нарушение правил маневрирования – 40, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения – 58, проезд на запрещающий сигнал светофора - семь. 38 человек управляли транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, за

управление переоборудованным транспортным средством без соответствующего разрешения - шесть. Два человека управляли транспортным средством, несмотря на лишение прав. Нарушители привлечены к административной ответственности.

На спецстоянку было помешено 17 автомобилей», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Полицейские призывают водителей быть осторожными на дороге и строго соблюдать правила.


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#Атырауская область  
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Автор:

Виктор Сутягин

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