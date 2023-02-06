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В Атырау за день из города вывезли 920 кубометров снега

6 Февраля 2023, 05:00
В Атырау за день из города вывезли 920 кубометров снега

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С улиц Атырау, который накануне накрыл первый этой зимой снегопад, за день было вывезено на полигон 920 кубических метров собранного снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В уборке снега с улиц в воскресенье в городе были задействовано 19 единиц техники и 220 дорожных рабочих компании ТОО «Спецавтобаза». За прошедший день в городе с улиц были собрано и вывезено за пределы населенного пункта на полигон 920 кубометров снега, а также распылено 38 тонн специального реагента, препятствующего образованию наледей. На очистку городских дорог от снега было мобилизовано 7 тракторов, а в пригородные сельские округа для распыления реагентов отправлено 2 автомашины КамАЗ»,- сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

Как ранее сообщалось, на Атырау обрушился первый за эту зиму снегопад.


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