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    21:44, 06 Июль 2021 | GMT +6

    В Атырау выявили 16 нелегалов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Атырауской области началась оперативно-профилактическая акция «Нелегальный мигрант-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, в первый день мероприятия были выявлены иностранцы, которые незаконно работали на строительной площадке жилого комплекса «Каусар» в Атырау без разрешения на работу.
    «На данный момент 16 граждан Республики Узбекистан переданы в приемно-распределительный пункт управления полиции г. Атырау для установления личностей», - рассказали в пресс-службе ДП региона.
    В департаменте полиции также напомнили о том, что основной целью мероприятия является обеспечение общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение незаконной миграции, а также нарушений правил пребывания в Республике Казахстан иностранцами и лицами без гражданства.




    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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