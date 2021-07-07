В Атырау выявили 16 нелегалов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Атырауской области началась оперативно-профилактическая акция «Нелегальный мигрант-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, в первый день мероприятия были выявлены иностранцы, которые незаконно работали на строительной площадке жилого комплекса «Каусар» в Атырау без разрешения на работу.

«На данный момент 16 граждан Республики Узбекистан переданы в приемно-распределительный пункт управления полиции г. Атырау для установления личностей», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

В департаменте полиции также напомнили о том, что основной целью мероприятия является обеспечение общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение незаконной миграции, а также нарушений правил пребывания в Республике Казахстан иностранцами и лицами без гражданства.







