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В Атырау выделенные на празднование Наурыза средства вернули в бюджет
21 Марта 2020 19:28
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выделенные на Көрісу и Наурыз средства вернулись в бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На проведение праздников Көрісу и Наурыза из областного бюджета было выделено 35 миллионов тенге. Но в связи с введенным чрезвычайным положением в стране до 15 апреля 2020 года отменены все культурно-массовые мероприятия. Ежегодные торжества на городских площадках проводиться не будут. Отменены концерты, спектакли и другие развлекательные мероприятия, на которые направлялись деньги. Поэтому областное управление культуры, архивов и документации всю сумму вернуло в местный бюджет», - сообщили в пресс-службе областного акимата.
Сэкономленные средства будут направлены на другие социальные проекты.
Ключевые слова: Атырауская область, Экономика, Наурыз,
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