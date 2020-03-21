В Атырау выделенные на празднование Наурыза средства вернули в бюджет

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выделенные на Көрісу и Наурыз средства вернулись в бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На проведение праздников Көрісу и Наурыза из областного бюджета было выделено 35 миллионов тенге. Но в связи с введенным чрезвычайным положением в стране до 15 апреля 2020 года отменены все культурно-массовые мероприятия. Ежегодные торжества на городских площадках проводиться не будут. Отменены концерты, спектакли и другие развлекательные мероприятия, на которые направлялись деньги. Поэтому областное управление культуры, архивов и документации всю сумму вернуло в местный бюджет», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Сэкономленные средства будут направлены на другие социальные проекты.