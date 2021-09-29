В Атырау выбрали лучшие видеоролики о вакцинации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау подвели итоги конкурса на лучший видеоролик, пропагандирующий вакцинацию против коронавирусной инфекции. Один миллион тенге призового фонда разделили между собой трое видеографов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает служба коммуникаций региона, в Атырау подвели итоги конкурса на лучший видеоролик, пропагандирующий вакцинацию от коронавирусной инфекции. Конкурс стартовал 6 сентября и длился две недели. Участниками стали видеографы Атырауской области, организатором выступило ТОО «Атырау- Ақпарат» при поддержке акимата области.

«В конкурсе на лучший видеоролик о вакцинации приняли участие около 20 видеографов. К выполнению задания все подошли творчески и профессионально. Все материалы заслуживают особого внимания, ведь их тематика продиктована пандемией Covid-19. По итогам конкурса определились трое победителей, это молодые креативные ребята, все жители нашего региона», - рассказал директор медиа-холдинга «Атырау-Ақпарат» Искак Егембердиев.

Призовой фонд конкурса на лучший видеоролик о вакцинации составил 1 миллион тенге. Места и денежные призы распределились следующим образом: 1 место и 500 тысяч тенге получил Нурсултан Зиядаев, 2 место и 300 тысяч тенге достались Расулу Бекмагамбетову;

3 место и 200 тысяч тенге вручили Асхату Тантаеву.

Ролики будут опубликованы в социальных сетях, а также будут транслироваться по местным телеканалам.