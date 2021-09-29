В Атырау выбрали лучшие видеоролики о вакцинации
Как сообщает служба коммуникаций региона, в Атырау подвели итоги конкурса на лучший видеоролик, пропагандирующий вакцинацию от коронавирусной инфекции. Конкурс стартовал 6 сентября и длился две недели. Участниками стали видеографы Атырауской области, организатором выступило ТОО «Атырау- Ақпарат» при поддержке акимата области.
«В конкурсе на лучший видеоролик о вакцинации приняли участие около 20 видеографов. К выполнению задания все подошли творчески и профессионально. Все материалы заслуживают особого внимания, ведь их тематика продиктована пандемией Covid-19. По итогам конкурса определились трое победителей, это молодые креативные ребята, все жители нашего региона», - рассказал директор медиа-холдинга «Атырау-Ақпарат» Искак Егембердиев.
Призовой фонд конкурса на лучший видеоролик о вакцинации составил 1 миллион тенге. Места и денежные призы распределились следующим образом: 1 место и 500 тысяч тенге получил Нурсултан Зиядаев, 2 место и 300 тысяч тенге достались Расулу Бекмагамбетову;
3 место и 200 тысяч тенге вручили Асхату Тантаеву.
Ролики будут опубликованы в социальных сетях, а также будут транслироваться по местным телеканалам.