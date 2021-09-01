В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау вернулись спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпийских играх в Токио. Победителям и участникам Паралимпиады были вручены сертификаты на сумму 1 миллион тенге от имени акимата Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В составе делегации спортсменов, вернувшихся домой - серебряные призеры Паралимпийских игр в Токио парадзюдоисты Ануар Сариев, Даулет Темиржан и Зарина Байбатина.

Атырауские спортсмены добились отличных результатов, принеся в копилку Казахстана три медали. Зарина Байбатина стала первой женщиной, завоевавшей для страны серебряную медаль в женском парадзюдо.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, после завершения Паралимпийских игр со всеми участниками встретится аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

