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В Атырау возобновляют работу религиозных объектов

2 Июня 2020 00:27
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В Атырау возобновляют работу религиозных объектов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау возобновляется работа религиозных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев сообщил, что возобновляется деятельность религиозных объектов. Работать они будут при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Но по-прежнему под запретом проведение коллективных религиозных мероприятий (пятничные молитвы, субботние и воскресные службы и другие виды коллективных богослужений).

В населенных пунктах области работа религиозных объектов не возобновляется.

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Ключевые слова: Атырауская область, Религия, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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