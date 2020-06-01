В Атырау возобновляется работа рынков и непродовольственных магазинов
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау возобновляется работа рынков и непродовольственных магазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев сообщил, что с 07:00 часов 3 июня 2020 года возобновляется работа рынков и непродовольственных магазинов.
Работать они будут с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. С 1 по 3 июня администрации рынков должны провести подготовительную работу на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям с уведомлением оперативного штаба Атырауской области.
Ранее сообщалось, что с 1 июня карантинные меры в Атырау будут ослаблены.
Главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев рассказал, какие объекты возобновят свою работу. Напомним, в Атырау карантин продлен до 8 июня.
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