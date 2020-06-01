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В Атырау возобновляется работа рынков и непродовольственных магазинов

1 Июня 2020 15:40
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В Атырау возобновляется работа рынков и непродовольственных магазинов

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау возобновляется работа рынков и непродовольственных магазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев сообщил, что с 07:00 часов 3 июня 2020 года возобновляется работа рынков и непродовольственных магазинов.

Работать они будут с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. С 1 по 3 июня администрации рынков должны провести подготовительную работу на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям с уведомлением оперативного штаба Атырауской области.

Ранее сообщалось, что с 1 июня карантинные меры в Атырау будут ослаблены.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев рассказал, какие объекты возобновят свою работу. Напомним, в Атырау карантин продлен до 8 июня.



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Ключевые слова: Малый бизнес, Атырауская область, Минздрав РК, Экономика, Безопасность, Общество,
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Автор:

Виктор Сутягин

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