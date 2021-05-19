-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Атырау возобновлены прививки ll компонентом «Спутник V»
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе возобновлена вакцинация населения вторым компонентом «Спутник V», партия доз которого доставлена в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 917 местных жителей. Из них 20 медработников, 27 педагогов, 4 полицейских, 14 студентов, 4 сотрудника закрытых учреждений, 20 сотрудников правоохранительных органов, 7 госслужащих, 5 человек с хроническими заболеваниями, 816 местных жителей.
В период с 1 февраля по 19 мая I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 46 356 человек. II компонентом вакцин привиты 15 268 человек.
Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации.
Как ранее сообщалось, партию II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау.
- В Атырауской области 504 человека лечатся от COVID-19 в стационарах
- Соседский надзор: как в Карагандинской области работает сервисная полиция
- Коронакризис отразился на экономике Казахстана сильнее, чем все кризисы последних десятилетий – МНЭ РК
- Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq
- В Павлодарской области ЕНТ планируют сдавать 85% выпускников
- В Атырау гвардеец помог спасти детей из дымовой ловушки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана