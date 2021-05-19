В Атырау возобновлены прививки ll компонентом «Спутник V»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе возобновлена вакцинация населения вторым компонентом «Спутник V», партия доз которого доставлена в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 917 местных жителей. Из них 20 медработников, 27 педагогов, 4 полицейских, 14 студентов, 4 сотрудника закрытых учреждений, 20 сотрудников правоохранительных органов, 7 госслужащих, 5 человек с хроническими заболеваниями, 816 местных жителей.

В период с 1 февраля по 19 мая I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 46 356 человек. II компонентом вакцин привиты 15 268 человек.

Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации.

Как ранее сообщалось, партию II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атырау.